Il lungomare di Napoli si presenta in condizioni di degrado, con segnali evidenti di abbandono e deterioramento. Le strutture sono danneggiate, i materiali mostrano usura e ci sono aree trascurate. La zona appare poco curata, con spazi pubblici che necessitano di interventi di manutenzione. La scena è stata catturata in una sequenza in bianco e nero, che accentua il senso di abbandono e di decadenza della zona.

Il lungomare di Napoli in bianco e nero è un’immagine che rievoca atmosfere d’altri tempi, quasi un artefatto cinematografico di un’epoca passata. In realtà, osservando i lavori di restyling lungo via Nazario Sauro e via Partenope, si può notare una pavimentazione in pietra lavica etnea che, per la sua monocromia, trasmette una sensazione di pesantezza visiva. L’unico elemento a contrastare questa distesa scura è la segnaletica stradale, sottolineando una scelta progettuale che lascia a desiderare per la vivacità della città. La lingua scura di via Nazario Sauro. La situazione si complica ulteriormente con l’arrivo delle prime ondate di calore: già a fine maggio, la pavimentazione scura di via Nazario Sauro mostra il suo lato problematico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Il degrado del lungomare di Napoli: un viaggio in bianco e nero.

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