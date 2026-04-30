Negli ultimi tempi si è parlato molto di rapporti tra uomini e donne, spesso evidenziando differenze e tensioni. Un tema ricorrente riguarda il modo in cui alcuni uomini reagiscono al rifiuto o alle delusioni, portando a comportamenti di rancore che si protraggono nel tempo. Un altro aspetto riguarda le esperienze vissute durante gli anni del liceo, tra aspettative disattese e momenti di insoddisfazione, che alcuni cercano di rivendicare o superare in età adulta.

La più grande verità che abbia imparato sugli uomini è una verità che ho imparato a non dire a cena se non voglio che sulla tavolata cali il silenzio. La più grande verità che ho imparato sugli uomini l’ho imparata tardi (come tutto): avevo già passato i trenta. Conobbi un tizio di discreto successo con le signorine, discreto successo che dipendeva dalle ragioni su cui si basa il fascino maschile: parlantina, disponibilità economica, posizione lavorativa che nel mondo delle signorine che frequenti sia considerata di successo (sono tutti criteri ovviamente non universali: un centravanti sarà l’ambizione di una e Massimo Cacciari quella d’un’altra; siamo in pochissime a capire che il centravanti e Massimo Cacciari fanno lo stesso lavoro).🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il buco nero del rancore maschile, e la rivincita sugli anni in bianco al liceo

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