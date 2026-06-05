A Pieve Santo Stefano si registrano ancora blackout frequenti, con il paese rimasto senza luce anche nella notte precedente. La mancanza di corrente interessa diverse zone e dura ormai da diversi giorni. Le autorità non hanno ancora comunicato interventi specifici. I residenti segnalano disagi continui e chiedono un intervento immediato per risolvere la situazione. La situazione rimane irrisolta nonostante le numerose segnalazioni.

Arezzo, 5 giugno 2026 – Il Corsaro: ancora blackout a Pieve Santo Stefano, qualcuno intervenga! «Anche ieri notte mezzo paese è stato al buio. Da via Roma in pieno centro storico a piazza Europa al Campo alla Badia, tutti nuovamente senza illuminazione pubblica. Si stanno ripetendo con frequenza inquietante e insostenibile per i cittadini i blackout nel centro storico, nei quartieri limitrofi come nelle frazioni di Pieve Santo Stefano. "Nessuno, a partire dal sindaco e dalla amministrazione comunale fino alla concessionaria Hera che neppure risponde alle Pec - sottolinea il fondatore dell'associazione Il Corsaro Stefano Mencherini... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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