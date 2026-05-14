L' Associazione Il Corsaro sui continui blackout di energia elettrica pubblica nel comune di Pieve Santo Stefano

L'Associazione Il Corsaro ha segnalato problemi frequenti di blackout di energia elettrica nel comune di Pieve Santo Stefano. Da tempo, i residenti e le attività locali si trovano a dover fare i conti con interruzioni improvvise della fornitura pubblica, che si verificano con una certa regolarità. La situazione ha attirato l’attenzione dell’associazione, che ha deciso di portare pubblicamente questa problematica all’attenzione delle autorità competenti. La questione riguarda sia le abitazioni che le imprese presenti nel territorio.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – L'Associazione Il Corsaro sui continui blackout di energia elettrica pubblica nel comune di Pieve Santo Stefano. «Almeno Hera sia trasparente! Sui ripetuti blackout di energia elettrica pubblica nel comune di Pieve Santo Stefano nessuno risponde, nè il sindaco nè la concessionaria Hera. Blackout che si ripete da giorni anche in alcune zone del centro storico e in alcune località come il Colle destro. Sembra infatti diventare un giallo, la brutta storia dell’elettricità pubblica a Pieve Santo Stefano dopo un blackout che ha portato il comune valtiberino nel Guinnes dei primati: 16 notti consecutive senza luce pubblica e disagi ancora per un anno, almeno a leggere le dichiarazioni del sindaco Marcelli Claudio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'Associazione Il Corsaro sui continui blackout di energia elettrica pubblica nel comune di Pieve Santo Stefano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Continui blackout di energia elettrica pubblica nel comune di Pieve Santo StefanoArezzo, 11 maggio 2026 – L'Associazione Il Corsaro sui continui blackout di energia elettrica pubblica nel comune di Pieve Santo Stefano. Pieve Santo Stefano, partita la campagna del Corsaro per far luce sul blackout di energia elettrica pubblicaArezzo, 2 marzo 2026 – E’ partita la campagna del Corsaro per far luce sul più lungo blackout di energia elettrica pubblica, dal dopoguerra, nella... Temi più discussi: Continui blackout di energia elettrica pubblica nel comune di Pieve Santo Stefano; Parole in prestito: la musica di Andrea Barbagli al Papini di Pieve Santo Stefano; Pieve al buio, ma tranquilli: forse la luce la riaccendono per il prossimo Giubileo; Il Corsaro: Nuovi blackout energia elettrica pubblica a Pieve. L'Associazione Il Corsaro sui continui blackout di energia elettrica pubblica nel comune di Pieve Santo Stefano«Almeno Hera sia trasparente! Sui ripetuti blackout di energia elettrica pubblica nel comune di Pieve Santo Stefano nessuno risponde» ... lanazione.it Il Corsaro: «Nuovi blackout energia elettrica pubblica a Pieve»«Il blackout di energia elettrica pubblica di 4 giorni a Rigutino conquista le prime pagine dei giornali locali, mentre su quello di oltre due settimane di Pieve Santo Stefano regna il silenzio» ... msn.com