Blackout a Pieve Il Corsaro non esclude una Class Action

Un blackout si è verificato a Pieve Santo Stefano, lasciando senza elettricità alcune zone del paese. In un intervento pubblico, il rappresentante del movimento locale ha chiesto all’amministrazione comunale di convocare con urgenza un consiglio comunale aperto ai cittadini, invece di dedicarsi alla distribuzione di manifesti. La questione ha suscitato attenzione tra gli abitanti, mentre si discute sulle possibili iniziative legali da intraprendere.

Arezzo, 13 aprile 2026 – "Che l'amministrazione di Pieve Santo Stefano, invece di riempire il paese di manifesti, convochi con urgenza un consiglio comunale aperto alla cittadinanza. Sarebbe un segnale di buon senso, seppure tardivo, e l'inizio di una fase di trasparenza che fino ad oggi è del tutto mancata", chiede l'associazione Il Corsaro. Sul più lungo blackout di energia elettrica pubblic a che la storia dei comuni italiani ricordi dal dopoguerra ad oggi, ben 16 notti consecutive, il sindaco di Pieve Santo Stefano cerca di rispondere con vari manifesti alle 5 domande che l’associazione Il Corsaro gli ha posto in una campagna di sensibilizzazione e denuncia su quanto avvenuto e non ancora del tutto concluso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blackout a Pieve, Il Corsaro non esclude una Class Action Blackout: «il sindaco di Pieve stampa manifesti ma non risponde alle domande dl Corsaro»Arezzo, 26 marzo 2026 – «Sul più lungo blackout di energia elettrica pubblica che la storia dei comuni italiani ricordi dal dopoguerra ad oggi, ben... Pieve Santo Stefano, partita la campagna del Corsaro per far luce sul blackout di energia elettrica pubblicaArezzo, 2 marzo 2026 – E’ partita la campagna del Corsaro per far luce sul più lungo blackout di energia elettrica pubblica, dal dopoguerra, nella...