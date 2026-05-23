Verona-Roma conto alla rovescia per il Bentegodi | Koné recupera Pellegrini resta out

Notizia in breve

La partita tra Verona e Roma si avvicina, con il ritorno in campo di Koné dopo un infortunio. Pellegrini, invece, non sarà disponibile a causa di un problema fisico. La squadra giallorossa ha completato gli allenamenti in vista della sfida, che si giocherà al Bentegodi. Nessun altro dettaglio relativo alle condizioni dei giocatori o alle strategie di formazione è stato comunicato. La partita rappresenta l'ultimo impegno del campionato per entrambe le squadre.