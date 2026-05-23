Verona-Roma conto alla rovescia per il Bentegodi | Koné recupera Pellegrini resta out
La partita tra Verona e Roma si avvicina, con il ritorno in campo di Koné dopo un infortunio. Pellegrini, invece, non sarà disponibile a causa di un problema fisico. La squadra giallorossa ha completato gli allenamenti in vista della sfida, che si giocherà al Bentegodi. Nessun altro dettaglio relativo alle condizioni dei giocatori o alle strategie di formazione è stato comunicato. La partita rappresenta l'ultimo impegno del campionato per entrambe le squadre.
La Roma continua a preparare l’ultima sfida del campionato con uno sguardo fisso all’infermeria. A due giorni dalla trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona, arrivano segnali incoraggianti per Manu Koné e Lorenzo Venturino, entrambi tornati ad allenarsi con il gruppo dopo i problemi muscolari che li avevano costretti a saltare il derby. Due recuperi importanti per Gian Piero Gasperini, soprattutto in vista di una partita che vale gran parte della stagione giallorossa. Koné viaggia verso una maglia da titolare in mezzo al campo, mentre Venturino potrebbe rappresentare una soluzione utile a gara in corso. Situazione diversa invece per Lorenzo Pellegrini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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