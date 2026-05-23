Verona-Roma conto alla rovescia per il Bentegodi | Koné recupera Pellegrini resta out

Da sololaroma.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La partita tra Verona e Roma si avvicina, con il ritorno in campo di Koné dopo un infortunio. Pellegrini, invece, non sarà disponibile a causa di un problema fisico. La squadra giallorossa ha completato gli allenamenti in vista della sfida, che si giocherà al Bentegodi. Nessun altro dettaglio relativo alle condizioni dei giocatori o alle strategie di formazione è stato comunicato. La partita rappresenta l'ultimo impegno del campionato per entrambe le squadre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Roma continua a preparare l’ultima sfida del campionato con uno sguardo fisso all’infermeria. A due giorni dalla trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona, arrivano segnali incoraggianti per Manu Koné e Lorenzo Venturino, entrambi tornati ad allenarsi con il gruppo dopo i problemi muscolari che li avevano costretti a saltare il derby. Due recuperi importanti per Gian Piero Gasperini, soprattutto in vista di una partita che vale gran parte della stagione giallorossa. Koné viaggia verso una maglia da titolare in mezzo al campo, mentre Venturino potrebbe rappresentare una soluzione utile a gara in corso. Situazione diversa invece per Lorenzo Pellegrini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Federica Pellegrini, conto alla rovescia: il parto ad aprile e l’emozione di Matilde

Sottopasso di via Roma, il conto alla rovescia: inaugurazione giovedì 19 marzoMacerata, 12 marzo 2026 – Il sottopasso di via Roma aprirà giovedì prossimo, 19 marzo, alle 15.

verona roma verona roma conto allaHellas Verona-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partitaGasperini va a caccia dei tre punti che vorrebbero dire Champions League. Nei giallorossi mancheranno sicuramente N'Dicka infortunato e Wesley squalificato ... romatoday.it

verona roma verona roma conto allaRoma, il consiglio di Pruzzo per Verona: Chiuderla subito nel primo quarto d'oraRoberto Pruzzo chiede una Roma aggressiva a Verona e avverte il club: per competere in Champions serviranno rinforzi e scelte forti sulla rosa. tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web