Roma derby d' addio? Dybala Pellegrini El Shaarawy e Celik | il futuro dei quattro

In vista del prossimo derby contro la Lazio, si fa sempre più concreta l’ipotesi che possa essere l’ultimo per quattro giocatori in scadenza di contratto. La società sta negoziando rinnovi con Dybala e Pellegrini, mentre El Shaarawy sembra ormai prossimo a lasciare il club. Il turco, invece, sta trattando il prolungamento dopo aver ricevuto la fiducia di un allenatore, e il futuro di Celik è ancora da definire.

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L’ultima all’Olimpico, almeno sulla carta. Contro la Lazio, in un derby che pesa enormemente nella corsa Champions, potrebbe andare in scena la passerella finale per un poker di senatori della Roma in scadenza di contratto. Il condizionale è d’obbligo visto che alcune situazioni, grazie alla conferma di Gasperini, sono in evoluzione e potrebbero portare a svolte che fino a qualche settimana fa sembravano clamorose e a rinnovi (al ribasso) che garantirebbero al tecnico di poter contare sulla base di un gruppo che si è compattato in questa stagione. Il primo ad "annunciare" la possibilità di un addio è stato Paulo Dybala che, dopo la partita col Parma, ha mandato un segnale forte alla proprietà.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, derby d'addio? Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e Celik: il futuro dei quattro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, piano tagli da 35 milioni: via Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e CelikLa Roma avvia la “fase di alleggerimento” per finanziare il secondo ciclo di Gian Piero Gasperini: la strategia della famiglia Friedkin è scolpita... Roma, tabula rasa: Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy verso l’addioIl piano di bonifica totale orchestrato dai Friedkin per l’estate 2026 assume contorni drastici: la Roma non rinnoverà i contratti di Stephan El... Argomenti più discussi: Dybala parole d'addio: Contro la Lazio la mia ultima all'Olimpico con la maglia della Roma; Dybala, addio Roma? Il derby sarà la mia ultima partita, lo dice il contratto. La stoccata contro la società; Pedro prepara l'addio: festa all'Olimpico nel match contro il Pisa, poi la serata di gala a Roma; Roma, Dybala apre all’addio: Non so cosa succederà. LE ORE DI DYBALA, PALLA AI FRIEDKIN: PAULO SI ASPETTA UNA MOSSA PRIMA DEL DERBY Ora o mai più. Non ci sarà molto tempo da aspettare per capire se Paulo Dybala la prossima stagione sarà ancora un giocatore della Roma. O se, invece, co x.com Paulo Dybala: Il contratto dice che la partita contro la Lazio sarà probabilmente la mia ultima partita di fronte ai tifosi della Roma...Non so il mio futuro anche se mi piacerebbe saperlo. reddit Derby Roma Lazio, cambia tutto: data e orario ufficiali per la sfida dell’OlimpicoDerby Roma Lazio, la partita della squadra di Maurizi Sarri non andrà in scena dalle ore 12:30 di domenica 17 maggio. La decisione presa oggi Il derby Roma Lazio ha finalmente una nuova collocazione i ... lazionews24.com