Durante gli attacchi russi nella regione di Kherson, quattro persone sono state uccise e altre 11 sono rimaste ferite. Le operazioni hanno coinvolto un attacco che ha colpito anche una scuola, lasciando i banchi tra le macerie. Nessuna delle parti ha ancora fornito dettagli ufficiali sul numero di vittime o sui danni causati. La regione continua a essere teatro di violenze e scontri.

Quattro persone sono state uccise e altre 11 ferite in seguito a intensi attacchi russi nella regione ucraina di Kherson. Una scuola ha subito ingenti danni a Stepanivka, dove sono rimaste ferite quattro persone, tra cui un quattordicenne. I bombardamenti sono proseguiti nel distretto di Korabelnyi, dove almeno altre quattro persone sono morte e sette sono rimaste ferite, secondo l’amministrazione militare locale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, banchi di scuola tra le macerie dopo un attacco su Kherson

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