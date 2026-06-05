Il conduttore infuriato… Quarto grado e Dritto e rovescio la decisione improvvisa di Mediaset | retroscena clamoroso

Mediaset ha deciso di sospendere improvvisamente la trasmissione di alcuni programmi, tra cui Quarto grado e Dritto e rovescio, durante la stagione televisiva. La decisione è stata comunicata senza preavviso, generando reazioni di scontento tra conduttori e staff. La sospensione riguarda in particolare le puntate in corso e le programmazioni future, con cambiamenti che sembrano essere stati attuati in modo repentino. La programmazione continua con altri contenuti, ma senza specificare le motivazioni ufficiali.

La stagione televisiva si avvia verso la conclusione, ma in casa Mediaset continuano le sperimentazioni di palinsesto. Tra cambi di programmazione e nuove strategie per la prima serata, anche uno dei programmi di approfondimento più seguiti del piccolo schermo si è trovato al centro di una novità che non è passata inosservata agli spettatori. Da questa settimana, infatti, Quarto Grado ha raddoppiato il proprio appuntamento settimanale approdando anche al giovedì sera. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha debuttato nella nuova collocazione il 4 giugno, attirando l’attenzione sia per i contenuti proposti sia per i risultati ottenuti in termini di ascolti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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