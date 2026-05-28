Francesco Vecchi raddoppia nell'estate Mediaset | condurrà anche Dritto e Rovescio News
Francesco Vecchi condurrà due programmi di Mediaset questa estate. Oltre a presentare quattro puntate di 4 di Sera Estate, sarà anche alla guida di Dritto e Rovescio News per quattro settimane. La sua presenza sarà quindi doppia durante il periodo estivo, con impegni sia nel prime time che nel notiziario.
Doppia conduzione estiva per Francesco Vecchi. Il volto di Mattino Cinque si prepara a condurre 4 di Sera Estate, ma anche Dritto e Rovescio News per quattro settimane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il peso della Terra, la visione di Francesco Vecchi su nuvole e risorse.
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