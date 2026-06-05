il concerto della cesalpino in piazza grande

Il 4 giugno, l’I.C. Cesalpino ha tenuto un concerto sulla terrazza della Fraternita dei Laici, con vista su Piazza Grande. L’evento ha segnato la fine dell’anno scolastico e ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, con un pubblico che ha assistito alle esibizioni dal livello della piazza sottostante.

Arezzo, 5 giugno 2026 – L’I.C. Cesalpino ha celebrato giovedì 4 giugno l a conclusione dell’anno scolastico con un bellissimo concerto sulla terrazza della Fraternita dei Laici affacciata su Piazza Grande. Un ricco programma musicale per tutti i gusti e le orecchie. Melodie come sempre rielaborate e dirette dal M° Massimo Melani, parti corali arrangiate da Camilla Gori e Pietro Zaccardi unite alla magia dell’orchestra preparata durante l’anno dai M° V. Dami, P. Stendardi, E. Baldelli, S. Turtura, F. Possamai, M. Melani, S. Morgante. M. Cuseri e F. Barbini. Un Sogno d’estate, questo il titolo del concerto, che ha confermato che fare musica per i giovani artisti della Cesalpino è un’esigenza, una necessità che aiuta ad esprimersi, a sviluppare la creatività e a comprendere meglio il mondo che li circonda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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