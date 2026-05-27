Piazza grande diventa teatro dell’appuntamento conclusivo del cesalpino festival

Gran finale per il Cesalpino Festival giovedì 4 giugno 2026 alle ore 18.30 in Piazza Grande ad Arezzo con “Sogno d’estate”, il concerto dell’orchestra delle classi della scuola media ad indirizzo musicale con la direzione del M° Massimo Melani. In apertura il coro degli allievi delle classi IV°. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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