Piazza grande diventa teatro dell’appuntamento conclusivo del cesalpino festival
Il 4 giugno 2026 alle 18.30, Piazza Grande ad Arezzo ospita il concerto di chiusura del Cesalpino Festival. L’evento, intitolato “Sogno d’estate”, vede l’esibizione dell’orchestra composta dagli studenti delle classi della scuola media ad indirizzo musicale, diretta dal Maestro Massimo Melani.
Gran finale per il Cesalpino Festival giovedì 4 giugno 2026 alle ore 18.30 in Piazza Grande ad Arezzo con “Sogno d’estate”, il concerto dell’orchestra delle classi della scuola media ad indirizzo musicale con la direzione del M° Massimo Melani. In apertura il coro degli allievi delle classi IV°. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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