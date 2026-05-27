Gran finale per il Cesalpino Festival giovedì 4 giugno in Piazza Grande

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 4 giugno alle 18.30 si terrà in Piazza Grande ad Arezzo il concerto finale del Cesalpino Festival, intitolato “Sogno d’estate”. L’evento vedrà l’esibizione dell’orchestra delle classi della scuola media ad indirizzo musicale, diretta dal maestro Massimo Melani.

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Arezzo, 27 maggio 2026 – Gran finale per il Cesalpino Festival giovedì 4 giugno 2026 alle ore 18.30 in Piazza Grande ad Arezzo con “Sogno d’estate”, il concerto dell’orchestra delle classi della scuola media ad indirizzo musicale con la direzione del M° Massimo Melani. In apertura il coro degli allievi delle classi IV° delle scuole primarie Pio Borri, Leonardo Bruni e Gamurrini diretto da Filomena Gangale, Cristina Piccioli e Immacolata Puca canterà l’inno dellI’I.C. Cesalpino. Si intitola Una scuola, una squadra e grazie ai fondi del PEZ – Piano Educativo Zonale, gestiti dal Comune di Arezzo, è stato possibile trasformare un’idea educativa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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