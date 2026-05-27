Arezzo, 27 maggio 2026 – Gran finale per il Cesalpino Festival giovedì 4 giugno 2026 alle ore 18.30 in Piazza Grande ad Arezzo con “Sogno d’estate”, il concerto dell’orchestra delle classi della scuola media ad indirizzo musicale con la direzione del M° Massimo Melani. In apertura il coro degli allievi delle classi IV° delle scuole primarie Pio Borri, Leonardo Bruni e Gamurrini diretto da Filomena Gangale, Cristina Piccioli e Immacolata Puca canterà l’inno dellI’I.C. Cesalpino. Si intitola Una scuola, una squadra e grazie ai fondi del PEZ – Piano Educativo Zonale, gestiti dal Comune di Arezzo, è stato possibile trasformare un’idea educativa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gran finale per il Cesalpino Festival giovedì 4 giugno in Piazza Grande

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