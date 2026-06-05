Il Comune vuole la riconsegna dello Stadio San Nicola | sopralluogo dei tecnici nell' impianto

Da baritoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I tecnici comunali hanno svolto questa mattina un sopralluogo nello stadio San Nicola per valutare le condizioni dell’impianto. La visita si è concentrata sulla verifica dello stato di conservazione e di eventuali interventi necessari. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali al termine dell’ispezione. Il Comune ha richiesto la riconsegna dell’impianto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I tecnici comunali hanno effettuato, questa mattina, un sopralluogo all'interno dello stadio San Nicola per verificare lo stato di consistenza dei luoghi. I controlli hanno assunto particolare rilievo perché rientrano nello scontro in atto fra l'amministrazione locale e la proprietà della Ssc. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Stadio San Nicola, il centrodestra compatto: “Il Comune sospenda il bando e avvii la revoca in autotutela”Il centrodestra di Bari chiede al Comune di sospendere il bando e avviare la revoca in autotutela riguardo allo stadio San Nicola.

Distacco di alcuni pannelli del controsoffitto del plesso San Leo, sopralluogo dei tecnici comunaliStamattina, i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo presso la scuola di San Leo Filippo Foti dopo che, nelle ore notturne, alcuni pannelli...

Temi più discussi: Le chiavi dello stadio San Nicola al Comune di Bari: ora il nodo dei grandi concerti per l’estate; Stadio San Nicola, il Comune non molla: nessuna proroga. La Ssc Bari deve lasciare l'astronave; Il braccio di ferro tra Comune e Ssc Bari, dal sindaco nessun passo indietro: Rispetto per la città; SSC Bari, concessione scaduta: il Comune ordina il rilascio del San Nicola. Già chiuso lo store - VIDEO.

stadio san nicola il comune vuole laStadio San Nicola, nodo concerti: per Vasco ed Eros ipotesi società esterna. Sopralluogo del ComuneIn attesa di un primo incontro fra amministrazione comunale e la società dei De Laurentiis che potrebbe avvenire a stretto giro, stamattina i tecnici comunali ... bari.repubblica.it

stadio san nicola il comune vuole laLe chiavi dello stadio San Nicola al Comune di Bari: ora il nodo dei grandi concerti per l’estateLa concessione dell’astronave di Renzo Piano ai De Laurentiis scade oggi. Palazzo di città dovrà scegliere tra gestione diretta o l’ipotesi di proroga e non ... bari.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web