Il Comune vuole la riconsegna dello Stadio San Nicola | sopralluogo dei tecnici nell' impianto
I tecnici comunali hanno svolto questa mattina un sopralluogo nello stadio San Nicola per valutare le condizioni dell’impianto. La visita si è concentrata sulla verifica dello stato di conservazione e di eventuali interventi necessari. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali al termine dell’ispezione. Il Comune ha richiesto la riconsegna dell’impianto.
I tecnici comunali hanno effettuato, questa mattina, un sopralluogo all'interno dello stadio San Nicola per verificare lo stato di consistenza dei luoghi. I controlli hanno assunto particolare rilievo perché rientrano nello scontro in atto fra l'amministrazione locale e la proprietà della Ssc. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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