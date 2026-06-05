Il Comune vuole la riconsegna dello Stadio San Nicola | sopralluogo dei tecnici nell' impianto

Notizia in breve

I tecnici comunali hanno svolto questa mattina un sopralluogo nello stadio San Nicola per valutare le condizioni dell’impianto. La visita si è concentrata sulla verifica dello stato di conservazione e di eventuali interventi necessari. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali al termine dell’ispezione. Il Comune ha richiesto la riconsegna dell’impianto.