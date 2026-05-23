Stadio San Nicola il centrodestra compatto | Il Comune sospenda il bando e avvii la revoca in autotutela
Il centrodestra di Bari chiede al Comune di sospendere il bando e avviare la revoca in autotutela riguardo allo stadio San Nicola. In una nota condivisa, le forze politiche si rivolgono al sindaco Vito Leccese per bloccare le procedure in corso e rivedere le decisioni sulla gestione dell’impianto e sulla società sportiva. La richiesta mira a fermare eventuali decisioni che potrebbero influenzare il futuro dello stadio e della squadra locale.
Il futuro dello stadio San Nicola e della Ssc Bari accende il dibattito politico cittadino. Con una nota congiunta, le forze del centrodestra barese si schierano compatte e lanciano un appello urgente al sindaco Vito Leccese. La richiesta è chiara: bloccare immediatamente l'iter per l'affidamento. 🔗 Leggi su Baritoday.it
A Bari nuove tariffe per lo stadio San Nicola, il sindaco Leccese: Atto dovuto per la città
Sullo stesso argomento
Stadio San Nicola, al via il bando da 8 milioni: ecco le novità sulla gestione quinquennaleÈ stata pubblicata sul portale appalti del Comune di Bari la gara per l’affidamento quinquennale della gestione dello stadio San Nicola e...
Concessione stadio San Nicola, bando resta quinquennale: bocciata idea '5+5'Nessun 5+5 ma solo una concessione quinquennale: è la novità più rilevante, malgrado le previsioni della vigilia, del nuovo bando per la gestione...
Lo stadio San Nicola di Bari, terzo per capienza in Italia dopo il Meazza di Milano e l’Olimpico di Roma, nella prossima stagione ospiterà partite del campionato di serie C. x.com
Dopo la retrocessione il primo cittadino chiede un progetto chiaro e serio prima di firmare la concessione dello stadio San Nicola facebook
Bari in serie C, l'appello del centrodestra: Il Comune sospenda il bando per lo stadio San NicolaLa retrocessione del Bari in serie C diventa anche un caso politico. I partiti e le civiche del centrodestra presenti in Consiglio comunale hanno diffuso una nota per chiedere al sindaco Vito Leccese ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Troppo costoso ristrutturare lo stadio San Nicola: così tramonta il sogno di Euro 2032 a BariCosti altissimi, tempi stretti e interventi strutturali troppo impattanti: l’ufficialità arriverà probabilmente in estate, ma il sogno di Bari sembra arrivato al capolinea ... lagazzettadelmezzogiorno.it