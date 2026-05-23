Stadio San Nicola il centrodestra compatto | Il Comune sospenda il bando e avvii la revoca in autotutela

Notizia in breve

Il centrodestra di Bari chiede al Comune di sospendere il bando e avviare la revoca in autotutela riguardo allo stadio San Nicola. In una nota condivisa, le forze politiche si rivolgono al sindaco Vito Leccese per bloccare le procedure in corso e rivedere le decisioni sulla gestione dell’impianto e sulla società sportiva. La richiesta mira a fermare eventuali decisioni che potrebbero influenzare il futuro dello stadio e della squadra locale.