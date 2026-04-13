Distacco di alcuni pannelli del controsoffitto del plesso San Leo sopralluogo dei tecnici comunali
Stamattina, i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo presso la scuola di San Leo Filippo Foti dopo che, nelle ore notturne, alcuni pannelli del controsoffitto di un’aula della scuola primaria dell’istituto Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro si sono distaccati. L’intervento è stato volto a verificare le condizioni dell’edificio e le eventuali cause dell’incidente. La scuola resta aperta, mentre si attendono ulteriori verifiche.
In mattinata si è svolto un sopralluogo presso la scuola di San Leo Filippo Foti, a seguito dell’episodio verificatosi nelle ore notturne all’interno di un’aula della primaria del plesso San Leo dell’istituto comprensivo Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro, dove si è registrato il distacco di alcuni.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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