Distacco di alcuni pannelli del controsoffitto del plesso San Leo sopralluogo dei tecnici comunali

Stamattina, i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo presso la scuola di San Leo Filippo Foti dopo che, nelle ore notturne, alcuni pannelli del controsoffitto di un’aula della scuola primaria dell’istituto Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro si sono distaccati. L’intervento è stato volto a verificare le condizioni dell’edificio e le eventuali cause dell’incidente. La scuola resta aperta, mentre si attendono ulteriori verifiche.