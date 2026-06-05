Il Comune insiste sulla riconsegna dello Stadio San Nicola | sopralluogo dei tecnici nell' impianto

I tecnici comunali hanno effettuato questa mattina un sopralluogo all’interno dello stadio San Nicola per verificare lo stato dell’impianto. La visita segue le richieste del Comune di restituire l’uso dello stadio, che attualmente è sotto gestione diversa. Non sono stati comunicati dettagli sui risultati dell’ispezione o eventuali interventi successivi.

I tecnici comunali hanno effettuato, questa mattina, un sopralluogo all'interno dello stadio San Nicola per verificare lo stato di consistenza dei luoghi. I controlli hanno assunto particolare rilievo perché rientrano nello scontro in atto fra l'amministrazione locale e la proprietà della Ssc. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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