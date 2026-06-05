il comune ha abdicato un caso il nome del ponte

Il Comune ha rinunciato a formalizzare un accordo sul nome del ponte, senza protocolli o lettere di intenti. La decisione è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi, lasciando aperta la questione. La mancanza di documenti ufficiali evidenzia una scelta di non procedere con accordi formali sulla denominazione del ponte. La situazione resta senza un’intesa definitiva tra le parti coinvolte.

Nessun protocollo d’intesa, nessuna lettera di intenti, solo quello che gli inglesi definirebbero un gentlemen’s agreement, una stretta di mano con cui il Comune di Lucca ha abdicato alla scelta sul nome del nuovo ponte sul Serchio, delegandolo alla Provincia di Lucca che si è occupata della sua realizzazione. La legge infatti prevede che a intitolare ogni strada, piazza o opera pubblica sia l’amministrazione comunale attraverso una delibera di giunta. In questo caso, il Comune, segnatamente il sindaco, ha scelto di rinunciarvi come gesto di buon vicinato. Ma una volta che il processo partecipativo avviato dalla Provincia sarà arrivato a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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