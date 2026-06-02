L’associazione “Per Lucca e i suoi Paesi” ha espresso oggi una critica sull’intitolazione del nuovo ponte dell’Oltreserchio, che si trova ormai in fase di completamento. La questione riguarda il nome scelto per il ponte, che ha suscitato discussioni e richieste di consultazione. La proposta di intitolarlo “Si interpelli il consiglio” è stata oggetto di commenti da parte del rappresentante dell’associazione.

Sull’intitolazione del nuovo ponte dell’Oltreserchio, ormai alle fasi finali, interviene oggi in maniera piuttosto critica l’associazione “ Per Lucca e i suoi Paesi “. “Ci pare di poter dire che l’esito del macchinoso processo, attraverso il quale si sarebbe dovuti arrivare a dare un nome al ponte sul Serchio, sia stato veramente modesto – è la premessa –. Due dei tre nomi, che la Commissione, ha consegnato alla città sono da considerarsi, a dir poco, discutibili“. “Tra i nomi generici che le scuole avevano indicato ce n’era uno molto legato alla storia di Lucca ed al contempo alla sensibilità della quasi totalità della popolazione. Si era... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nome del nuovo ponte “Si interpelli il consiglio“

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