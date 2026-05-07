Sul nome del ponte è già polemica L’assenza di Ungaretti fa discutere e c’è chi vorrebbe rifare il concorso
Sul progetto di intitolazione del nuovo ponte si sono sollevate le prime contestazioni. La mancanza del nome del poeta Giuseppe Ungaretti ha suscitato qualche discussione, portando alcuni a proporre di rifare il concorso. Il professor Umberto Sereni ha commentato con tono deciso, osservando che tra i nomi suggeriti dalle scuole manca solo quello del Conte Mascetti.
Il commento a caldo del professor Umberto Sereni è tranchant: “Alla lista dei nomi proposti dalle scuole per il nuovo ponte ne manca solo uno: quello del Conte Mascetti“. L’ironia affilata dello storico lucchese del resto è ampiamente sintonizzata con la delusione che si respira il giorno dopo la presentazione dei progetti delle scuole. Non fa sconti Piero Andreucci che fa parte della commissione comunale toponomastica: “I nomi proposti – non me ne vogliano le scuole che hanno comunque svolto un lavoro di ricerca egregio e del tutto apprezzabile – non rendono giustizia alla città. Il concorso non ha prodotto i risultati sperati, deve essere riaperto per dare altre opportunità a un’opera importante, attesissima, e che si deve realmente rispecchiare nella città e viceversa“.🔗 Leggi su Lanazione.it
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