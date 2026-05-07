Sul progetto di intitolazione del nuovo ponte si sono sollevate le prime contestazioni. La mancanza del nome del poeta Giuseppe Ungaretti ha suscitato qualche discussione, portando alcuni a proporre di rifare il concorso. Il professor Umberto Sereni ha commentato con tono deciso, osservando che tra i nomi suggeriti dalle scuole manca solo quello del Conte Mascetti.

Il commento a caldo del professor Umberto Sereni è tranchant: “Alla lista dei nomi proposti dalle scuole per il nuovo ponte ne manca solo uno: quello del Conte Mascetti“. L’ironia affilata dello storico lucchese del resto è ampiamente sintonizzata con la delusione che si respira il giorno dopo la presentazione dei progetti delle scuole. Non fa sconti Piero Andreucci che fa parte della commissione comunale toponomastica: “I nomi proposti – non me ne vogliano le scuole che hanno comunque svolto un lavoro di ricerca egregio e del tutto apprezzabile – non rendono giustizia alla città. Il concorso non ha prodotto i risultati sperati, deve essere riaperto per dare altre opportunità a un’opera importante, attesissima, e che si deve realmente rispecchiare nella città e viceversa“.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sul nome del ponte è già polemica. L’assenza di Ungaretti fa discutere e c’è chi vorrebbe rifare il concorso

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