Il comitato civico "Modena Merita di Più", dopo le ultime manifestazioni, promuove una serata di approfondimento e confronto dal titolo "Sicurezza Urbana: Il Modello Ferrara", in programma giovedì 23 aprile 2026 alle ore 20.30 presso la Sala degli Ulivi, in Viale Ciro Menotti 137 a Modena.Ospite. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sicurezza, il grido dei cittadini di "Modena merita di più" si leva anche in stazioneStamane in quasi 200 al presizio per denunciare il clima di insicurezza e chiedere alla politica locale e nazionale di essere presente sul tema Il...

Zona Tempio, il comitato "Modena meritò di più" in presidio per la sicurezza"Residenti esasperati da urla, litigi, spaccio e violenza a ogni ora del giorno e della notte".

Temi più discussi: Sicurezza e modello Ferrara, scoppia lo scontro fra il Pd e il comitato Modena Merita di Più; ’Modello Ferrara’? Scorrettezza verso la polizia locale; Sicurezza urbana, il 'modello Ferrara' arriva a Modena: confronto col comandante Claudio Rimondi; Sicurezza urbana a Modena, Manicardi (PD): Su questo tema serve serietà e non strumentalizzazioni.

Il Pd attacca: 'Modello Ferrara a Modena? L'incontro col comandante è solo un'iniziativa politica'Politica: Questa iniziativa non è un momento neutro di riflessione, ma un’operazione politica, così Modena merita di più strumentalizza tema delicato ... lapressa.it

Sicurezza urbana, il 'modello Ferrara' arriva a Modena: confronto col comandante Claudio RimondiPolitica: Giovedì 23 aprile una serata aperta ai cittadini promossa dal Comitato Modena merita di più: il raffronto con la città guidata dal centrodestra ... lapressa.it

L'attacco del Pd: 'Questa iniziativa non è un momento neutro di riflessione, ma un’operazione politica, così Modena merita di più strumentalizza tema delicato' - facebook.com facebook