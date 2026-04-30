Primo Maggio Maestripieri Cisl | La Liguria lavora di più ma non basta | ora salari più alti sicurezza e futuro per i giovani

Per il Primo Maggio 2026, i dati sull’occupazione in Liguria mostrano 651mila persone occupate e un tasso di occupazione del 68,8%, superiore alla media nazionale. La Cisl regionale sottolinea che, sebbene i lavoratori lavorino di più, non si tratta di risultati sufficienti. Il sindacato chiede salari più alti, maggior sicurezza sul lavoro e opportunità di crescita per i giovani, evidenziando l’importanza di questi numeri senza esprimere giudizi.

La Liguria arriva al Primo Maggio 2026 con 651mila occupati e un tasso di occupazione al 68,8%, superiore alla media nazionale, numeri diffusi dal sindacato Cisl con il segretario ligure Luca Maestripieri che afferma: “Sono numeri importanti, che vanno riconosciuti senza esitazioni perché.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Agricoltura, la Cisl: "E' il motore della Romagna. Ricchezza torni ai lavoratori con tutele e salari più alti"“Questa solidità economica deve diventare la base per un rilancio della qualità del lavoro.

Cisl: "Agricoltura motore della Romagna. Ricchezza torni ai lavoratori con tutele e salari più alti"“Questa solidità economica deve diventare la base per un rilancio della qualità del lavoro.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Primo maggio, in Liguria l’occupazione cresce, ma è allarme lavoro povero.

Primo maggio: Cgil Cisl Uil, nuove tutele per una maggiore sicurezza sul lavoroQuesta mattina in conferenza stampa, Cgil, Cisl e Uil hanno illustrato contenuti e organizzazione della festa del lavoro che si terrà domani a Napoli in piazza Municipio, a partire dalle ore 10. (ANSA ... ansa.it

Primo maggio, sindacati divisi sul decreto. Landini attacca, Cisl e Uil lo promuovonoLa Cgil critica i 960 milioni destinati alle imprese e non ai lavoratori. Fumarola: Principi importanti. Bombardieri: Primo argine ai contratti pirata ... repubblica.it