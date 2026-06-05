Durante la cerimonia per il 212esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri, un ufficiale ha riferito che la delittuosità nel Sannio si è ridotta. La manifestazione si è svolta nella caserma di via Meomartini, con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine. La dichiarazione è stata fatta dal comandante durante l’evento commemorativo.

Tempo di lettura: 3 minuti La caserma “Stefano Di Buonaventura” di via Meomartini ha ospitato la cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, il comandante provinciale, colonnello Marco Keten, ha fatto gli onori di casa davanti a militari in servizio, carabinieri in congedo, familiari, associazioni combattentistiche e rappresentanti delle istituzioni. Nel corso della manifestazione sono sfilati i Gonfaloni della Provincia e del Comune di Benevento, insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Civile, mentre un momento particolarmente significativo è stato dedicato ai familiari dei decorati e delle vittime del dovere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il colonello Marco Keten nel 212esimo anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri: “Delittuosità in calo nel Sannio”

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