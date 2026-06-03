L' Arma dei Carabinieri celebra il 212esimo annuale di fondazione in piazza Guido da Montefeltro

Notizia in breve

Venerdì alle 10:30 si svolgeranno le celebrazioni per il 212esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri in piazza Guido da Montefeltro. La cerimonia si terrà nell’area antistante la storica e coinvolgerà rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità locali. La commemorazione prevede un momento ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o commemorazioni specifiche. La giornata sarà dedicata a ricordare l’istituzione con un evento pubblico in centro città.