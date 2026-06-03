L' Arma dei Carabinieri celebra il 212esimo annuale di fondazione in piazza Guido da Montefeltro
Venerdì alle 10:30 si svolgeranno le celebrazioni per il 212esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri in piazza Guido da Montefeltro. La cerimonia si terrà nell’area antistante la storica e coinvolgerà rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità locali. La commemorazione prevede un momento ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o commemorazioni specifiche. La giornata sarà dedicata a ricordare l’istituzione con un evento pubblico in centro città.
Forlì si prepara a rendere omaggio all’Arma dei Carabinieri. Venerdì, alle ore 10,30, sono in programma le celebrazioni per il 212esimo annuale di fondazione dell’istituzione, una ricorrenza che quest'anno troverà una collocazione in piazza Guido da Montefeltro, nell’area antistante la storica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Avellino – L’Arma dei Carabinieri celebra il 212° Anniversario della FondazioneL’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 212° anniversario della sua fondazione con una cerimonia al Comando Provinciale di Avellino.
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