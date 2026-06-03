Arma dei carabinieri in programma le celebrazioni per il 212esimo anniversario
Venerdì 5 alle 10 si terranno le celebrazioni per il 212esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri presso il Comando provinciale.
Venerdì 5, alle 10 presso il Comando provinciale, si svolgeranno le celebrazioni per il 212esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa cerimonia quest’anno tornerà all’interno della Casa Operativa dei carabinieri di Ferrara, la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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