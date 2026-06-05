il cocktail in bottiglia cerca il terroir

Notizia in breve

Il mercato dei cocktail in bottiglia sta cambiando, puntando ora a valorizzare il terroir. In passato, questi prodotti erano associati principalmente a praticità, con lattine e consumo rapido. Oggi, alcuni produttori cercano di differenziarsi offrendo bevande che richiamano le caratteristiche territoriali e le tradizioni locali. La tendenza si concentra sulla qualità e sull’identità del territorio, spostando l’attenzione dal consumo impulsivo a un’esperienza più autentica.