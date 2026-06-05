Il cocktail in bottiglia cerca il terroir
Il mercato dei cocktail in bottiglia sta cambiando, puntando ora a valorizzare il terroir. In passato, questi prodotti erano associati principalmente a praticità, con lattine e consumo rapido. Oggi, alcuni produttori cercano di differenziarsi offrendo bevande che richiamano le caratteristiche territoriali e le tradizioni locali. La tendenza si concentra sulla qualità e sull’identità del territorio, spostando l’attenzione dal consumo impulsivo a un’esperienza più autentica.
I ready to drink continuano a crescere mentre il consumo cambia orari, luoghi e rituali. In questo scenario emergono prodotti che non puntano più solo sulla comodità, ma sull’identità del distillato Fino a pochi anni fa il cocktail pronto evocava soprattutto una promessa di praticità fatto di lattine, consumo impulsivo, distribuzione di massa. Un’alternativa veloce al bancone, più vicina alla logica della convenienza che a quella della miscelazione. Oggi qualcosa sembra cambiare. Secondo il report 2024 di Federvini, la categoria degli aperitivi alcolici premiscelati ha chiuso l’anno con una crescita del 5,2 per cento a valore e del 6,4 per cento a volume. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
An Inisider Cabernet Steal From One of the Greatest Terroirs in California
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