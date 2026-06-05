Il cocktail in bottiglia cerca il terroir

Da linkiesta.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il mercato dei cocktail in bottiglia sta cambiando, puntando ora a valorizzare il terroir. In passato, questi prodotti erano associati principalmente a praticità, con lattine e consumo rapido. Oggi, alcuni produttori cercano di differenziarsi offrendo bevande che richiamano le caratteristiche territoriali e le tradizioni locali. La tendenza si concentra sulla qualità e sull’identità del territorio, spostando l’attenzione dal consumo impulsivo a un’esperienza più autentica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I ready to drink continuano a crescere mentre il consumo cambia orari, luoghi e rituali. In questo scenario emergono prodotti che non puntano più solo sulla comodità, ma sull’identità del distillato Fino a pochi anni fa il cocktail pronto evocava soprattutto una promessa di praticità fatto di lattine, consumo impulsivo, distribuzione di massa. Un’alternativa veloce al bancone, più vicina alla logica della convenienza che a quella della miscelazione. Oggi qualcosa sembra cambiare. Secondo il report 2024 di Federvini, la categoria degli aperitivi alcolici premiscelati ha chiuso l’anno con una crescita del 5,2 per cento a valore e del 6,4 per cento a volume. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

il cocktail in bottiglia cerca il terroir
© Linkiesta.it - Il cocktail in bottiglia cerca il terroir
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

An Inisider Cabernet Steal From One of the Greatest Terroirs in California

Video An Inisider Cabernet Steal From One of the Greatest Terroirs in California

Notizie e thread social correlati

Il terroir dell’agave e l’espressione di un cocktailAl centro di questa narrazione c’è il terroir dell’agave, elemento fondamentale per la produzione di tequila.

 Il mondo dei cocktail ha trovato il suo nuovo epicentro (ed è in Italia): guida alla Florence Cocktail Week 2026Dal 16 al 22 aprile, Firenze ospiterà la Florence Cocktail Week 2026, un evento che si svolge ormai da dieci anni.

Temi più discussi: Pronti da bere | Il cocktail in bottiglia cerca il terroir; Il nuovo obsession drink? Ha il gusto del peperoncino; Momento Nordés: a Milano il rituale dell'aperitivo si lascia travolgere da una nuova onda atlantica; Boom delle vendite di RTD in Gran Bretagna.

il cocktail in bottigliaI ready to drink continuano a crescere mentre il consumo cambia orari, luoghi e rituali. In questo scenario emergono prodotti che non puntano più solo sulla comodità, ma sull ...I ready to drink continuano a crescere mentre il consumo cambia orari, luoghi e rituali. In questo scenario emergono prodotti che non puntano più solo sulla comodità, ma sull’identità del distillato ... linkiesta.it

Il nuovo obsession drink? Ha il gusto del peperoncinoDalla Svezia alla Louisiana, la nuova vodka spicy trasforma i cocktail in esperienze che coinvolgono percezione e persistenza aromatica ... fashiontimes.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web