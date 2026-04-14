Dal 16 al 22 aprile, Firenze ospiterà la Florence Cocktail Week 2026, un evento che si svolge ormai da dieci anni. Durante questa settimana, la città si trasformerà nel centro dei cocktail, con numerosi locali che proporranno degustazioni e attività dedicate alla cultura della miscelazione. L’evento si svolge in un periodo in cui la città è già nota per il suo patrimonio artistico e culturale.

Appuntamento fisso, da dieci anni. Dal 16 al 22 aprile, la Firenze dell’arte prenderà la forma della città da bere. La Florence Cocktail Week 2026, ideata e diretta da Paola Mencarelli, vanta un programma che attraversa i cocktail bar del capoluogo toscano, tra masterclass, degustazioni, guest shift e presentazioni. Ospiti italiani e internazionali si alternano dietro il bancone. Il formato è quello consolidato negli anni: portare dentro i locali della città una conversazione più ampia sul mestiere, sugli ingredienti, sulle tendenze. Non è una fiera e nemmeno una competizione. No, è qualcosa di più sottile: un momento in cui professionisti del settore si trovano a lavorare fianco a fianco, spesso in contesti che non sono i loro, con il pubblico che guarda e carpisce qualcosa in più su cosa ci sia dietro ai loro drink preferiti.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il mondo dei cocktail ha trovato il suo nuovo epicentro (ed è in Italia): guida alla Florence Cocktail Week 2026

Florence Cocktail Week 2026Dal 16 al 22 aprile Firenze torna a essere l'epicentro del bere raffinato con la 9ª edizione della Florence Cocktail Week.

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