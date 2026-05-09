Al centro di questa narrazione c’è il terroir dell’agave, elemento fondamentale per la produzione di tequila. Alcuni marchi si concentrano esclusivamente sulla qualità del prodotto, mentre altri creano un’identità attraverso il linguaggio. Tequila Ocho si distingue perché, pur essendo una tequila, rappresenta anche un modo di interpretare il territorio attraverso il distillato. La sua presenza nel settore combina queste due dimensioni, offrendo un esempio di come il territorio possa essere espresso nel bicchiere.

Ci sono brand che lavorano sul prodotto e altri che costruiscono un linguaggio. Tequila Ocho si colloca in un punto preciso tra queste due dimensioni, nasce come tequila ma si afferma come un modo per leggere il territorio attraverso il distillato. La sua identità parte da una scelta radicale. Ocho è il primo tequila al mondo a essere completamente single field, ogni lotto proviene da un singolo campo di agave e ogni bottiglia riporta il nome del rancho e l’anno di raccolta. Non è un dettaglio tecnico ma una dichiarazione di metodo, significa trattare l’agave come materia agricola e non come ingrediente standardizzato, restituendo differenze reali tra un raccolto e l’altro.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il terroir dell’agave e l’espressione di un cocktail

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