Il clima è cambiato? E Geox inventa il sandalo anti-caldo

Da quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Geox ha presentato un nuovo modello di sandalo progettato per proteggere dal caldo intenso. Questa innovazione si inserisce nel contesto di temperature estive che si prolungano e aumentano, influenzando le abitudini quotidiane. La scarpa è stata sviluppata con l’obiettivo di offrire maggiore comfort durante le giornate calde, adattandosi alle esigenze di chi trascorre molto tempo all’aperto.

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Il Climate Change non è più un tema da convegno, ma una condizione fisica della vita quotidiana. Entra nelle città, allunga le estati, cambia il modo in cui ci vestiamo, camminiamo, scegliamo materiali e oggetti. Le città trattengono calore, le estati si allungano, l’eleganza deve imparare una sobrietà più adulta: materiali leggeri, scelte durevoli, oggetti capaci di accompagnare senza gravare. Anche le estremità, a lungo considerate una nota a margine del vestire, entrano in questa nuova educazione climatica. Mantenerle fresche significa muoversi meglio, affaticarsi meno, attraversare la giornata con lucidità di mente e di gusto: non il lusso che si fa vedere, ma il benessere discreto che migliora tutto senza fare teatro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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