Caldo anomalo Viterbo tocca i 33 gradi | bollino arancione per due giorni Ecco come è cambiato il clima
A Viterbo sono stati raggiunti i 33 gradi il 26 e il 27 maggio, con temperature che superano di molto la media tipica di questo periodo. Per due giorni consecutivi, la protezione civile ha emesso il bollino arancione, segnando un’ondata di caldo insolita per il mese di maggio. Le temperature elevate sono state registrate in modo continuativo, influenzando le condizioni climatiche locali.
Caldo anomalo a maggio, a Viterbo due giorni da “bollino arancione”: il 26 e il 27 maggio, con temperature destinate a salire ben oltre la media del periodo. Alle 14 di martedì si tocca il picco di 31 gradi, che mercoledì alla stessa ora diventano ben 33.Il livello di rischioCon il “bollino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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