Caldo anomalo Viterbo tocca i 33 gradi | bollino arancione per due giorni Ecco come è cambiato il clima

Notizia in breve

A Viterbo sono stati raggiunti i 33 gradi il 26 e il 27 maggio, con temperature che superano di molto la media tipica di questo periodo. Per due giorni consecutivi, la protezione civile ha emesso il bollino arancione, segnando un’ondata di caldo insolita per il mese di maggio. Le temperature elevate sono state registrate in modo continuativo, influenzando le condizioni climatiche locali.