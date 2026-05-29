Il marchio ha presentato Ventilated Cushioning System, una nuova tecnologia progettata per migliorare la traspirabilità delle calzature. Questa innovazione mira a rendere più confortevole l’esperienza di utilizzo, anche durante i mesi più caldi. La tecnologia introduce un sistema di ventilazione che permette un migliore ricircolo dell’aria all’interno delle scarpe, con l’obiettivo di ridurre l’accumulo di calore e umidità. La presentazione è stata annunciata come parte di un progetto di innovazione nel settore calzaturiero.

È da queste premesse che ha preso vita Ventilated Cushioning System, l’inedita tecnologia capace di offrire alla calzatura un rinnovato modo di respirare grazie a una ventilazione attiva sotto la pianta del piede, progettata per sfruttare il naturale movimento del passo durante la camminata. Protagonista è un sottopiede, inserito nella suola, che permette un triplo beneficio: favorisce il ricambio dell’aria sotto la pianta, mantenendola fresca e asciutta anche in condizioni climatiche caldo-umide o durante un uso prolungato. Funge da ammortizzatore: sotto il peso del corpo si comprime, assorbe l’area generata dall’impatto, facendola, infine, fuoriuscire in maniera graduale dalla sua parte anteriore, attraverso microcanali e piccoli fori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Geox, a passo spedito verso il comfort. Alla faccia del caldo estivo

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