Da domani a sabato 13 giugno si svolge la ventesima edizione del torneo internazionale under 16 “Città di Crema”. La competizione vede in campo giovani talenti della racchetta, alcuni dei quali seguono le orme di Sinner. La manifestazione si terrà sui campi locali e coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse nazioni. La finale è prevista per la giornata di sabato.

Da domani a sabato 13 giugno si svolgerà la ventesima edizione del torneo internazionale under 16 “Città di Crema”. L’appuntamento è diventato una tappa fissa del circuito giovanile Tennis Europe e negli anni ha accolto i sogni e le speranze di centinaia di promesse della racchetta, scoprendo – e lanciando – numerosi talenti, campioni Slam e futuri top-10 compresi. Uno su tutti Jannik Sinner che passò dalla terra rossa di via del Fante nel 2016, peraltro uscendo di scena già al secondo turno. Previsti un tabellone maschile e uno femminile da 32 partecipanti ciascuno, più le qualificazioni nel week-end inaugurale e naturalmente i doppi.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il “Città di Crema“ festeggia i suoi 20 anni. I talenti della racchetta sulle tracce di Sinner

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