barberino outlet festeggia i suoi primi 20 anni

Barberino Outlet compie 20 anni e si conferma una delle principali mete per lo shopping in Toscana, rappresentando anche un motore economico per l’intera area del Mugello. La struttura, frequentata da numerosi clienti ogni giorno, ha raggiunto questo traguardo nel corso di due decenni di attività. La celebrazione del ventesimo anniversario viene segnata con eventi e iniziative speciali dedicate ai visitatori.

È una delle principali destinazioni dedicate allo shopping in Toscana e motore economico per l’intero territorio del Mugello: Barberino Outlet celebra in questi giorni il suo ventesimo anniversario. Con oltre 130 brand, disseminati su 27mila metri quadrati di superficie commerciale, il centro impiega attualmente circa mille addetti, con una forte presenza di occupazione femminile (71%) e giovanile: oltre il 50% dei lavoratori, infatti, ha meno di 35 anni. E il 70% del personale proviene dal territorio locale. Negli ultimi anni, Barberino Outlet ha puntato a consolidare la propria posizione nel circuito turistico regionale, raggiungendo ottimi risultati: nel 2025 i visitatori sono cresciuti dell’1,8%, mentre le vendite e le transazioni generate dai turisti extraeuropei sono aumentate rispettivamente del 12% e del 13%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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