Il Comune di Sinner festeggia il suo campione | Per lui una statua e le chiavi della città
Il Comune di Sesto Pusteria annuncia celebrazioni per il suo atleta, in seguito alla vittoria a Roma. La comunità locale si prepara a consegnare una statua e le chiavi della città in onore del campione. La vittoria si è verificata recentemente e ha attirato l’attenzione sulla figura di Sinner. La cerimonia è prevista nelle prossime settimane, con la partecipazione di rappresentanti comunali e cittadini. La notizia si diffonde tra gli abitanti del paese, che si uniscono per celebrare il loro talento.
C’è aria di festeggiamenti nel Comune di Sesto Pusteria, paese d’origine di Jannik Sinner, dopo la sua trionfale vittoria a Roma. A raccontarlo, ai microfoni della redazione del noto programma “Un giorno da Pecora” di Rai Radio1, è il sindaco Thomas Summerer descrivendo l’entusiasmo dei cittadini. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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