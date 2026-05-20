Il Comune di Sinner festeggia il suo campione | Per lui una statua e le chiavi della città

Da trentotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Sesto Pusteria annuncia celebrazioni per il suo atleta, in seguito alla vittoria a Roma. La comunità locale si prepara a consegnare una statua e le chiavi della città in onore del campione. La vittoria si è verificata recentemente e ha attirato l’attenzione sulla figura di Sinner. La cerimonia è prevista nelle prossime settimane, con la partecipazione di rappresentanti comunali e cittadini. La notizia si diffonde tra gli abitanti del paese, che si uniscono per celebrare il loro talento.

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C’è aria di festeggiamenti nel Comune di Sesto Pusteria, paese d’origine di Jannik Sinner, dopo la sua trionfale vittoria a Roma. A raccontarlo, ai microfoni della redazione del noto programma “Un giorno da Pecora” di Rai Radio1, è il sindaco Thomas Summerer descrivendo l’entusiasmo dei cittadini. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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