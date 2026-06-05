Il ‘Cinema nel parco’ riparte con un giallo

Notizia in breve

Il festival ‘Cinema nel parco’ riprende con la proiezione di un film giallo. Tuttavia, l’organizzazione dell’evento non è ancora chiara, poiché non sono stati annunciati i responsabili. La manifestazione era già prevista l’anno scorso, ma ci sono stati problemi che hanno impedito lo svolgimento regolare. Attualmente, non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche o sui partner coinvolti. La data di inizio e il programma ufficiale non sono ancora stati comunicati.