Il ‘Cinema nel parco’ riparte con un giallo
Il festival ‘Cinema nel parco’ riprende con la proiezione di un film giallo. Tuttavia, l’organizzazione dell’evento non è ancora chiara, poiché non sono stati annunciati i responsabili. La manifestazione era già prevista l’anno scorso, ma ci sono stati problemi che hanno impedito lo svolgimento regolare. Attualmente, non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche o sui partner coinvolti. La data di inizio e il programma ufficiale non sono ancora stati comunicati.
Torna il ‘Cinema nel parco’, ma capire chi lo organizzerà resta un mistero. E pensare che dopo quanto accaduto un anno fa, tutto pareva in discesa. Riavvolgendo la pellicola, l’iniziativa dell’arena estiva all’aperto per tanti anni è stata affidata a Massimiliano Giometti, titolare di svariate multisale tra il riminese e le Marche. Un anno fa Giometti si presentò all’amministrazione chiedendo di riproporre il cinema sotto le stelle d’estate. Agli incontri svolti nei mesi primaverili non seguì tuttavia alcun affidamento, e Giometti si concentrò su altre destinazioni, vedi la rocca di Gradara. Niente film, così sembrava, senonché a ridosso del mese di agosto l’amministrazione lanciò il cartellone del ‘Cinema nel parco’ affidando la conduzione del palinsesto all’associazione Dogville di Santarcangelo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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