Riparte il cinema all’aperto al Parco Pareschi | da Sossai ad Almodóvar per festeggiare 20 anni di attività

Da ferraratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cinema all’aperto al Parco Pareschi è ripartito con una stagione che durerà diverse settimane. Sono previste oltre 100 serate, con proiezioni di grandi film della stagione, restauri e cinema d’autore. Sono in programma anche incontri con i registi e appuntamenti speciali. La rassegna include pellicole di registi come Sossai e Almodóvar, per celebrare i 20 anni di attività del festival.

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Oltre 100 serate fra grandi titoli della stagione cinematografica, restauri, cinema d'autore, incontri con i registi e appuntamenti speciali. Torna, dal 3 giugno al 13 settembre, il cinema estivo di Arci Ferrara al Parco Pareschi. 20 anni di cinema all'aperto che hanno fatto dell'Arena uno degli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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