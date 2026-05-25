Riparte il cinema all’aperto al Parco Pareschi | da Sossai ad Almodóvar per festeggiare 20 anni di attività

Notizia in breve

Il cinema all’aperto al Parco Pareschi è ripartito con una stagione che durerà diverse settimane. Sono previste oltre 100 serate, con proiezioni di grandi film della stagione, restauri e cinema d’autore. Sono in programma anche incontri con i registi e appuntamenti speciali. La rassegna include pellicole di registi come Sossai e Almodóvar, per celebrare i 20 anni di attività del festival.