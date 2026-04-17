Col centrodestra unito da solo o con la coppia Dc-Lega | tutti vogliono Lillo Sodano ma non è ancora candidabile

Nel centrodestra si discute di un possibile candidato sindaco, molto richiesto e spesso menzionato nelle conversazioni politiche. Tuttavia, al momento, non ci sono ancora certezze sulla sua candidatura ufficiale, poiché non rispetta i requisiti necessari. La sua figura viene considerata tra le preferenze di vari schieramenti, tra cui il partito di maggioranza e alleati come la Lega e la Democrazia Cristiana.

Il suo nome è da tempo sulla bocca di tutti, corteggiato da più parti, invocato come possibile candidato sindaco. Eppure Calogero Sodano, ex sindaco ed ex senatore, a oggi non può candidarsi. E a una settimana dalla chiusura delle liste, la corsa contro il tempo per rimuovere l'ostacolo sembra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate I nodi del Centrodestra restano al pettine: la Dc strizza l'occhio a Fratelli d'Italia, ma nessun placet a Lillo SodanoIl capogruppo all'Ars Carmelo Pace: “Confidiamo nel lavoro di collante che sta facendo Fdi. Michele Sodano sembra unire i Progressisti, Centrodestra in tilt su Lillo Sodano e rispunta il nome di FirettoSi prevedono scenari nuovi, e probabilmente definitivi, per l’elezione del sindaco di Agrigento sia nel Centrosinistra che nel Centrodestra. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Centrodestra su Alonge, intesa nella notte: trovato il candidato unitario per le amministrative; Agrigento sfida elettorale | Alonge guida il Centrodestra.