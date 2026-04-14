Entro il 30 aprile 2026 chi desidera aderire alla Rottamazione quinquies deve presentare la domanda online. La legge di Bilancio ha introdotto questa nuova definizione agevolata, che permette di sanare alcune posizioni di debito. Il termine si avvicina e, in questi mesi, i contribuenti interessati devono completare le procedure di adesione per usufruire delle agevolazioni previste.

Il tempo per aderire alla Rottamazione quinquies va assottigliandosi: entro il 30 aprile 2026 bisogna inviare la domanda online per accedere alla nuova definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio. Chi sfora è fuori. L’obiettivo è permettere a contribuenti, professionisti e imprese di chiudere i conti con il Fisco pagando solo il debito originario, senza il peso di sanzioni e interessi. Rottamazione quinquies, scadenza per la domanda. Dopo la domanda entro il 30 aprile, sarà l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione a comunicare entro il 30 giugno l’ importo da pagare e il piano di rientro. Da lì si passa alla fase più delicata: il pagamento.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rottamazione quinquies, adesione entro il 30 aprile 2026: cosa rientra

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