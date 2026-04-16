Richiesta adesione della Regione Campania alla Rottamazione-quinquies | la nota di Celano e Minella Forza Italia

Due consiglieri regionali di Forza Italia hanno scritto al Presidente della regione per chiedere di considerare con urgenza l’adesione alla Rottamazione-quinquies, una misura promossa dal Governo nazionale. La comunicazione evidenzia l’opportunità di valutare questa possibilità, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni o delle implicazioni politiche. La richiesta si rivolge direttamente alla figura di vertice della regione, sottolineando la necessità di una decisione rapida.

Egregio Presidente,ci rivolgiamo a Lei in qualità di Consiglieri regionali della Campania per sottoporre alla Sua attenzione l’opportunità di valutare, con la massima urgenza, l’adesione della Regione alla cosiddetta “Rottamazione-quinquies”, misura promossa dal Governo nazionale per favorire la.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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