Il Centro Judo Novara sul podio nazionale insieme a Simon Vestali
Il Centro Judo Novara ha partecipato al Trofeo Italia di fine maggio, chiudendo la prima parte della stagione. Simon Vestali, juniores nei 66 chili, ha gareggiato in una categoria con 54 atleti. L’evento si è svolto sul tatami, dove ogni incontro ha richiesto grande impegno e attenzione ai dettagli. Vestali ha raggiunto il podio, contribuendo al risultato complessivo della squadra.
Il Trofeo Italia di fine maggio ha chiuso la prima parte di stagione con l’energia delle grandi occasioni: il Centro Judo Novara ha visto salire sul tatami anche Simon Vestali, impegnato nei 66 chili Juniores, una categoria da 54 atleti dove ogni incontro è una battaglia e ogni dettaglio pesa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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