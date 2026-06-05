Il Centro Judo Novara sul podio nazionale insieme a Simon Vestali

Notizia in breve

Il Centro Judo Novara ha partecipato al Trofeo Italia di fine maggio, chiudendo la prima parte della stagione. Simon Vestali, juniores nei 66 chili, ha gareggiato in una categoria con 54 atleti. L’evento si è svolto sul tatami, dove ogni incontro ha richiesto grande impegno e attenzione ai dettagli. Vestali ha raggiunto il podio, contribuendo al risultato complessivo della squadra.