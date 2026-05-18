Judo Simon Vestali è tra i primi dieci d' Italia | il risultato ai campionati nazionali A1

Da novaratoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel palazzetto PalaUbroker di Bassano del Grappa si sono svolte le finali dei campionati italiani juniores A1 di judo, una gara riservata agli atleti qualificati tramite la classifica nazionale o i primi cinque posti nella serie A2. Tra i partecipanti si è distinto un atleta che si è piazzato tra i primi dieci della classifica generale italiana. La competizione ha visto confrontarsi giovani judoka in diverse categorie di peso, con l’obiettivo di ottenere i migliori risultati possibili.

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Il palazzetto PalaUbroker di Bassano del Grappa ha ospitato le finali dei campionati italiani juniores A1 di judo, competizione riservata agli atleti qualificati tramite la ranking list nazionale o grazie ai primi cinque piazzamenti ottenuti nella serie A2. Alla manifestazione hanno preso parte. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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