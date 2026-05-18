Judo A1 | Simon Vestali tra i migliori dieci nei campionati juniores

Durante i campionati juniores di judo, l’atleta novarese si è distinto raggiungendo una posizione tra i dieci migliori. Nel corso della competizione, ha superato con successo i primi due turni, affrontando avversari di rilievo. Nel match che avrebbe deciso le medaglie, è stato fermato da un altro concorrente. La sua performance ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati presenti alla manifestazione.

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