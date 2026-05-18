Judo A1 | Simon Vestali tra i migliori dieci nei campionati juniores
Durante i campionati juniores di judo, l’atleta novarese si è distinto raggiungendo una posizione tra i dieci migliori. Nel corso della competizione, ha superato con successo i primi due turni, affrontando avversari di rilievo. Nel match che avrebbe deciso le medaglie, è stato fermato da un altro concorrente. La sua performance ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati presenti alla manifestazione.
? Domande chiave Chi ha fermato Simon Vestali nel match decisivo per le medaglie?. Come ha fatto l'atleta novarese a superare i primi due turni?. Perché questa competizione è fondamentale per le convocazioni in nazionale?. Quali sono i prossimi impegni agonistici della squadra di Novara?.? In Breve 360 judoka under 21 hanno partecipato alla competizione al PalaUbroker di Bassano del Grappa.. L'allenatore Flavio Vestali ha confermato l'alta qualità tecnica mostrata dal proprio atleta.. La gara serviva per le convocazioni ai campionati mondiali ed europei di categoria.. Prossimo impegno agonistico per il Centro Judo Novara a Vercelli per i campionati universitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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