Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 27 maggio, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di cronaca nera della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 27 maggio 2026. Al centro della puntata, la misteriosa scomparsa di Barbara Corvi. La Procura di Terni ha infatti aperto una terza inchiesta e, ancora una volta, gli indagati sono l’ex marito e l’ex cognato. Chi ha spedito le cartoline da Firenze fingendo di essere lei per far credere a un allontanamento volontario? Chi ha tentato di depistare le indagini? In trasmissione, la testimonianza di Roberto Lo Giudice, che ribadisce la propria innocenza. A seguire, spazio al caso dell’uomo che ha confessato di aver ucciso due donne a Pollena Trocchia: sostiene di non conoscerle e di averle avvicinate alla fermata dell’autobus. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La misteriosa scomparsa di Barbara Corvi al centro di Chi l’ha Visto

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