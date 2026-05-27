(Adnkronos) – 'Chi l'ha visto' torna oggi, mercoledì 27 maggio, con un nuovo appuntamento in onda alle 21.20 su Rai 3 con la conduzione di Federica Sciarelli. Nella nuova puntata spazio alla misteriosa scomparsa di Barbara Corvi. La Procura di Terni ha aperto infatti una terza inchiesta e, di nuovo, gli indagati sono l’ex marito. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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CHI E' UN PERSONAGGO MISTERIOSO DI NOME MR LIKE E' ENTRATO IN CASA NOSTRA

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Scomparsa di Barbara Corvi. Disposto l’esame del Dna anche per l’uomo che la frequentavaLe autorità hanno disposto l’esame del DNA anche per l’uomo che frequentava Barbara Corvi al momento della sua scomparsa, avvenuta il 27 ottobre 2009.

Barbara Corvi, riaperte le indagini sulla donna scomparsa. Indagati (di nuovo) l’ex marito e l’ex cognatoLa Procura di Terni ha avviato una nuova inchiesta sulla scomparsa di Barbara Corvi, avvenuta nel 2009 a Montecampano.

Temi più discussi: Chi l’ha visto, oggi 27 maggio: la misteriosa scomparsa di Barbara Corvi; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 27 maggio 2026; Stasera in TV — mercoledì 27 maggio 2026; Maggio rovente, picco del caldo poi leggero calo termico con temporali sparsi.

Chi l’ha visto? – anticipazioni 27 maggio 2026: Corvi, Trocchia e CasagrandeMercoledì 27 maggio 2026 in prima serata alle ore 21,20 su Rai3 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma di inchieste giornalistiche condotto da Federica Sciarelli. Vediamo i temi principa ... radiomusik.it

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