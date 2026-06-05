Il castello si veste d' estate | nuovi orari e aperture serali per una stagione di cultura
Il castello di Carovigno apre con nuovi orari e aperture serali per la stagione estiva. Durante i mesi più caldi, sarà possibile visitarlo fino a tarda sera, sfruttando le giornate più lunghe. La modifica degli orari mira a facilitare l'accesso ai visitatori e turisti, offrendo un’esperienza più completa e prolungata. Le aperture serali sono programmate per le serate più calde, con orari aggiornati rispetto alla stagione precedente.
CAROVIGNO - Con l'arrivo dell'estate, il Castello Dentice di Frasso di Carovigno si prepara ad accogliere visitatori e turisti con nuovi orari di apertura, pensati per offrire un'esperienza ancora più piacevole durante le giornate più lunghe e le serate estive. Il maniero sarà aperto dal martedì. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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