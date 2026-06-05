Il castello si veste d' estate | nuovi orari e aperture serali per una stagione di cultura

Notizia in breve

Il castello di Carovigno apre con nuovi orari e aperture serali per la stagione estiva. Durante i mesi più caldi, sarà possibile visitarlo fino a tarda sera, sfruttando le giornate più lunghe. La modifica degli orari mira a facilitare l'accesso ai visitatori e turisti, offrendo un’esperienza più completa e prolungata. Le aperture serali sono programmate per le serate più calde, con orari aggiornati rispetto alla stagione precedente.