Al via la stagione estiva | così le aperture serali al Teatro Antico di Taormina
Da giugno, il Teatro Antico di Taormina aprirà le sue porte anche durante le serate estive, con un calendario di aperture serali al Parco archeologico Naxos Taormina.
Al via la stagione estiva al Parco archeologico Naxos Taormina. A partire dal mese di giugno sarà attivo il calendario delle aperture serali del Teatro Antico di Taormina. Apertura dalle ore 9 alle 24 nelle seguenti date:1,2,3,4,5,23 e 28 giugno; 1, 2 e 13 luglio; 3, 14,15,16,17,23 e 31 agosto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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