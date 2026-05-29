Al via la stagione estiva al Parco archeologico Naxos Taormina. A partire dal mese di giugno sarà attivo il calendario delle aperture serali del Teatro Antico di Taormina. Apertura dalle ore 9 alle 24 nelle seguenti date:1,2,3,4,5,23 e 28 giugno; 1, 2 e 13 luglio; 3, 14,15,16,17,23 e 31 agosto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Le Domestiche (Spot) al Teatro della Quattordicesima

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Temi più discussi: Al via la stagione estiva: così le aperture serali al Teatro Antico di Taormina fino a settembre 2026; TEATRO ANTICO DI TAORMINA, AL VIA LE APERTURE SERALI PER L’ESTATE 2026; Torna 'Festival lirico dei Teatri di Pietra', dal 12 luglio al 18 settembre oltre 40 eventi; Gesti Scolpiti, al Teatro Antico di Taormina prorogata la mostra di Jago.

#losapeviche ... Il Teatro Malibran è il più antico della città di Venezia tra quelli esistenti. Eretto nella seconda metà del XVII secolo, attraverso questa incisione possiamo scoprirne la forma a pochi decenni dalla sua realizzazione. #21maggio x.com

Qual è la storia dietro le terme romane? reddit

Teatro Dovizi, la stagione di Bibbiena al viaArezzo, 19 novembre 2025 – Partirà dal 16 dicembre, con un’anteprima fuori abbonamento il 29 novembre, la stagione del Teatro Dovizi di Bibbiena. Sette appuntamenti in abbonamento, oltre a un ... lanazione.it

Teatro Dovizi di Bibbiena: al via dal 16 dicembre la stagione 2025/26 per grandi e picciniArezzo, 12 novembre 2025 – Al via dal 16 dicembre, con un’anteprima fuori abbonamento il 29 novembre, la stagione 2025/26 del Teatro Dovizi di Bibbiena. Sette appuntamenti in abbonamento, oltre a un ... lanazione.it