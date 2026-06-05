L’assessore alla mobilità ha confermato che il sistema Zac è stato attivato a Portonovo, con un numero di multe elevate domenica 31 maggio. Ha sottolineato che l’installazione non risolve tutti i problemi, ma rappresenta la soluzione più appropriata. La decisione di attivare la Zac è stata influenzata dalle condizioni meteo di quel giorno, che hanno determinato l’afflusso di visitatori e la necessità di regolare il traffico nella zona.

L’assessore comunale alla mobilità elogia e applaude l’ingresso in funzione della Zac per Portonovo e fornisce il numero di multe fatte domenica 31 maggio nella baia e a monte: "Tutto è dipeso dalle condizioni meteoclimatiche ha detto Giovanni Zinni rispondendo a una interrogazione urgente . Quel giorno la polizia locale ha elevato 130 verbali, il giorno dopo appena 20. Poi il 2 giugno la Zac (Zona ad accesso controllato, ndr.) è entrata in funzione e il suo ruolo di filtro sarà fondamentale. Questo, inoltre, sarà l’anno in cui riusciremo a costruire il database con le targhe dei veicoli che hanno il diritto o meno di scendere nella baia, o perché si tratta di persone che lavorano o dimorano in una delle tante attività ricettive di Portonovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso Zac a Portonovo: "Non è la panacea dei mali. Ma è quella più adatta"

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Brutto perdere e non avere con chi prendersela. In ogni caso, questo signore avrà molto tempo per giocare a chissà se... tutti i martedì e mercoledì sera della prossima stagione. x.com