Zac a Portonovo è vera gloria? Giovanni Zinni | Non cura tutti i problemi ma è lo strumento migliore

La Zac a Portonovo è al centro di un dibattito tra cittadini e amministrazione comunale. Molti utenti ritengono che l’efficacia dello strumento sia limitata e non risolva tutti i problemi. Tuttavia, l’amministrazione insiste sul fatto che rappresenti comunque il miglior mezzo disponibile. La questione riguarda quindi la percezione pubblica rispetto alle reali capacità della Zac di affrontare le criticità locali.

ANCONA – Ma la Zac a Portonovo funziona o no? Parere negativo secondo molti. Assolutamente sì per l’Amministrazione comunale. Per chi è poco avvezzo al tema il problema è questo: quando i parcheggi a valle sono pieni, la polizia locale vieta ai veicoli che sopraggiungono di scendere e obbliga gli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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L’assalto a Portonovo. Catene rotte, auto in divieto. La Zac non c’è: 70 multeGiornata da bollino rosso nella baia dove vince il parcheggio più che selvaggio. Macchine anche negli ex Mutilatini. Strage di contravvenzioni sulla provinciale. . ilrestodelcarlino.it