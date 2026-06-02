Un assessore alla mobilità ha dichiarato che la Zona ad accessibilità controllata (ZAC) dovrebbe essere razionalizzata, ma ha aggiunto che la festa per i maleducati di sosta selvaggia è già terminata. Ha risposto a una domanda sulla mancata attivazione della ZAC durante il weekend, spiegando che le variazioni climatiche di quest’anno influenzano i tempi di avvio. Non sono stati forniti dettagli su eventuali futuri piani di attivazione o modifiche alla zona.

di Pierfrancesco Curzi Giovanni Zinni, assessore alla mobilità, perché non avete fatto partire la Zac (Zona ad accessibilità controllata) dal weekend invece che da oggi? "Il tempo in questo periodo varia da anno ad anno. Convenzionalmente preferiamo partire il 2 giugno e garantire la massima copertura ad agosto nel periodo più affollato. Comprendo il disagio di domenica, ma come vedete la Polizia locale è stata bene presente. Le risorse umane dedicate alla Zac sono tante fra Ancona Servizi e Polizia locale e si distolgono da altri servizi. Pertanto occorre razionalizzare purtroppo". Polizia che ha dovuto elevare più di cento multe: non si poteva prevenire tutto ciò? "La Zac nasce appositamente per questo e parte il 2 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Portonovo caos, l’assessore: "La Zac va razionalizzata. Ma la festa per i maleducati di sosta selvaggia è già finita"

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