Il caso Nicole Minetti Mattarella conferma la grazia | Nessuna segretezza

Notizia in breve

Il Presidente della Repubblica ha confermato la concessione della grazia a Nicole Minetti, precisando che non vi sono stati segreti o riservatezza sulla decisione. La comunicazione è stata ufficializzata dopo un periodo di attesa di circa ventiquattro ore. La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea come la decisione sia stata presa senza nascondere alcun dettaglio. La notizia è stata diffusa pubblicamente senza ulteriori commenti o spiegazioni.