Il caso Nicole Minetti Mattarella conferma la grazia | Nessuna segretezza
Il Presidente della Repubblica ha confermato la concessione della grazia a Nicole Minetti, precisando che non vi sono stati segreti o riservatezza sulla decisione. La comunicazione è stata ufficializzata dopo un periodo di attesa di circa ventiquattro ore. La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea come la decisione sia stata presa senza nascondere alcun dettaglio. La notizia è stata diffusa pubblicamente senza ulteriori commenti o spiegazioni.
Roma, 5 giugno 2026 – Una mossa studiata al millimetro, lasciata maturare per un giorno e una notte prima di essere sferrata. Quando il Quirinale rompe il silenzio sulla grazia a Nicole Minetti, lo fa trasformando il galateo istituzionale in una lama affilatissima. Sergio Mattarella si appoggia alle carte degli inquirenti milanesi per rispedire al mittente con una lunga nota i sospetti, prendendo “atto con rispetto” che non c’è alcun margine per rimettere in discussione il provvedimento. È un muro di ferro e eleganza, eretto per arginare l’assalto mediatico senza illudersi di disarmare chi ha già deciso di continuare la propria guerra. Erano state le recenti inchieste, ricorda, a spingerlo a sollecitare un supplemento d’indagine, a cui la procura generale ha risposto verificando i presunti fatti riportati dalla stampa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Caso Minetti, Mattarella prende atto delle conclusioni della Procura e conferma la grazia
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